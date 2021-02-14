شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يفاجئ جمهوره ويغنى باللهجة المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة من جلسات العمل يفاجئ سلطان الطرب جورج جمهوره بتقديم أغنية وفيديو كليب بعنوان "ياه عالزمن" وذلك باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج كليب الأغنية المخرج الشهير فادى حداد الذى يتمتع بشعبية كبيرة كونه قدم عددا هائلا من الأعمال الفنية مع أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

وقد أنهى جورج وسوف هذا الأسبوع تسجيل الأغنية فى أستوديوهات هادى شرارة متمنيًا أن تعجب محبيه.



جورج وسوف في الاستوديو

يذكر سلطان الطرب جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم أغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وسوف وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.