شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر: "بقالى 4 أيام مابصليش الفجر ولا بقرأ قرآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تعرضها لأزمة صحية بسيطة خلال الفترة الأخيرة عانت فيها من صعوبة في التنفس، كما عبرت مؤخرًا عن حزنها لعدم قدرتها على الاستقياظ لأداء صلاة الفجرة التي تحدثت عن مواظبتها عليها باستمرار، وقالت فريدة سيف النصر على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك": "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرء قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يارب قويني".

وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، في رسالة أخرى على حسابها، قائلة: "انتصرت بفضل الله ونافست الحسد وقهرته وهاقرأ عني ما نمت هاننام كتير لو قريتي البوست ارحميني والله برضه يسامحك.. الآذان".

وقبل أيام، أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تعرضها لأزمة تنفس بسيطة، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت فى تدوينه عبر حسابها على "فيس بوك"، تفاصيل ما جرى معها، كما وجهت نصائح لمتابعيها، حيث كتبت: "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله "، وأضافت: "خذ من القرآن ما شئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله.. ونعم بالله.. حبيبي يا الله".

ووجهت تحذيرًا لمتابعيها من خطورة منصات السوشيال ميديا التى وصفتها بـ"سلاح ذو حدين"، حيث كتبت في بوست أخر: "كلمه لله.. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ممكن هلاك وممكن نجاه .. إنك تأخذ ثواب ما تنشره لأنه يصل بسرعة البرق.. حتي لو خبر عمل ضعوا هالة الاحترام لربكم قبل مهنتكم لا نها تعيشكم فا عيشوا بكرامة.. ولاتنسوا إنه ممكن ما نكتبه أو نصوره ونضعه في ثواني يكون آخر شئ نفعله انه واقع ويحدث وربما حدث لمقربين منكم ولكننا نتجاهل او نتناسى.. لا أريدكم أن تغضبوا مني لكن لابد أن تحذروا إنه زمن الفجأة والمفاجأة آلا يكفي الوباء.. أحبابي من يحبكم يذكركم، ولكم ولنا الله".