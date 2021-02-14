شكرا لقرائتكم خبر عن ربما يرحمهم.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة برفقة أبناء فنانين راحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة جديدة عبر "ستورى" حسابها على موقع إنستجرام، والتى جمعتها مع أبناء فنانين كبار راحلين.



ايمى طلعت

ظهرت إيمى فى الصورة برفقة أصدقائها من أبناء الفنانين، وكتبت فى تعليقها عليها: "أبناء الفنانين الراحلين محمد متولى، وأحمد راتب، وصلاح رشوان، وطلعت زكريا، ربنا يرحمهم يارب".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، في 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ونقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما شارك في فيلم "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.