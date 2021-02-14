شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتضن زوجته فى صورة جديدة بمناسبة عيد الحب: "حبيبتى الوحيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب مصطفى قمر، على التغزل في زوجته بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام، حيث نشر صورة جديدة لهما وهو يحتضنها في أحدث ظهور لهما، ليوجه لها بعض الكلمات، قائلاً: "حبيبتي الوحيدة وزوجتي الغالية وصديقتي الأنتيم كل عيد حب وانتي حبيبتي القمر مهما عدت السنين".

وسرعان ما حرصت زوجته على الرد فى التعليقات على الصورة وكتبت "يا روح قلبي أنا وحياتي كلها كل سنة وأنت أغلي من نور عيني أنا من غيرك ولا أي حاجة كل سنة وأنت القمر بلا منازع اللي مجنن كل البنات كل سنة وأنت روحي وقلبي انت عندي بالدنيا كلها الحمد لله علي وجودك فحياتي ربنا يديمك عليا نعمة ياروح قلبي".