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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتضن زوجته فى صورة جديدة بمناسبة عيد الحب: "حبيبتى الوحيدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب مصطفى قمر، على التغزل في زوجته بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام، حيث نشر صورة جديدة لهما وهو يحتضنها في أحدث ظهور لهما، ليوجه لها بعض الكلمات، قائلاً: "حبيبتي الوحيدة وزوجتي الغالية وصديقتي الأنتيم كل عيد حب وانتي حبيبتي القمر مهما عدت السنين".
وسرعان ما حرصت زوجته على الرد فى التعليقات على الصورة وكتبت "يا روح قلبي أنا وحياتي كلها كل سنة وأنت أغلي من نور عيني أنا من غيرك ولا أي حاجة كل سنة وأنت القمر بلا منازع اللي مجنن كل البنات كل سنة وأنت روحي وقلبي انت عندي بالدنيا كلها الحمد لله علي وجودك فحياتي ربنا يديمك عليا نعمة ياروح قلبي".
وعلى جانب آخر، بدأ مصطفى قمر الأسبوع الماضي، تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة، خاصة أن أحداث العمل تدور فى إطار حلقات متصلة منفصلة.
مسلسل "فارس بلا جواز"، يشارك فى بطولته ديمة بياعة وفاطمة عادل ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب، منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.
يذكر أن مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكداونى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.