شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان إبراهيم السمان والعزاء اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا والد الفنان إبراهيم السمان وتقام الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمقابر العائلة بالمندرة، والعزاء أمام منزل العائلة بجوار مدرسة عرامة العصافرة إسكندرية، وهذا ما أكده الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية لليوم السابع.

وشارك إبراهيم السمان مؤخرًا في فيلم ورقة جمعية من بطولة لوسى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وسامى فهمى، ومحمود فارس، إبراهيم السمان، أحمد صيام، وسامى مغاورى، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلى، ويعد الفيلم التجربة الأولى لكل من المخرج والمؤلف، وقد شارك الفيلم فى مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان إبراهيم السمان، هو برنامج كريزى تاكسى، الذى قدمه خلال الموسم الرمضانى، حيث يقود سيارة تاكسى ويصنع بعض المواقف الساخرة فى ضيوفه، وحظى من خلال البرنامج على العديد من ردور الفعل الإيجابية، من إخراج منار زين.