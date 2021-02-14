شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى صورة من كواليس تصوير ألبومها الجديد مع وليد منصور.. والأخير: قريبا جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد منصور، عن صورة جديدة تجمعه مع المطربة روبي، من كواليس تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة والتي تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين، حيث نشر منصور الصورة عبر الاستوري الخاص بحسابه بموقع إنستجرام، وكتب فى تعليقه عليها، "ألبوم حته تانية.. قريبًا جدًا جدًا جدًا".



روبي مع وليد منصور فى الكواليس

وكانت روبي قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا ولا" ضمن أغانى ألبومها الجديد، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتتعاون روبى من خلال ألبومها الجديد الذى ينتجه وليد منصور، مع عدد كبير من صناع الأغنية المتميزين منهم الشاعر أيمن بهحت قمر والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى.