لقاء الخميسى تظهر محبتها لأطفالها فى عيد الحب: أملى وعمرى والحاضر والنجاح

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق اليوم من كل عام، بطريقة مختلفة، حيث نشرت صورة لأطفالها عبر الاستوري الشخصى لها بموقع انستجرام، وكتبت لقاء الخميسى، على الصورة التي أضافت إليها الكثير من القلوب، "كل عيد حب وانتم أملى وعمري والحاضر والنجاح، كل عيد حب وانتم نور عيني وقلبي، الادهم الأسر".

وتألقت الفنانة لقاء الخميسي، خلال حفلها الغنائي الذي أقيم علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك منذ ايام، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء مع في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية بالساقية أيضاً عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وقدمت لقاء الخميسى عدداً من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الحاضر الذي امتلأت مقاعده عن آخرها، وغنت أغنيات النجمة الكبيرة فيروز حيث بدأت الحفل بأغنية "كان الزمان"، واستمرت في تقديم أغاني فيروز منها، "بعدك علي بالي"، "مغرم"، "نطرونا كتير"، "نسم علينا الهوي"، وواصلت وواصلت بغناء "فوق النخل" لناظم الغزالي، كما غنت أغنية "لو علي قلبي" للفنان فضل شاكر، وأختتمت الخفل بأغنية "علي صوتك" للكينج محمد منير.