20 شركة عالمية تبتكر وتصمم المستقبل في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف برنامج "مسرعات دبي المستقبل"، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 20 شركة ناشئة من دولة الإمارات والعالم.

يأتي التجمع ضمن المرحلة الثانية لدورته الحالية التي تنظم في "منطقة 2071"، لتعمل على مدار ستة أسابيع لإيجاد حلول مبتكرة قائمة على توظيف التكنولوجيا في مجالات مستقبل النقل والطاقة والرعاية الصحية والتقنيات الرقمية.

وستركز الشركات المتأهلة لهذه المرحلة، والتي تمثل 11 دولة تشمل دولة الإمارات وكندا وإستونيا وفرنسا وسنغافورة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا والمملكة العربية السعودية، على تعزيز قدرة القطاعات الحيوية لمواكبة التوجهات العالمية في الجديدة في المرحلة المقبلة، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشهدت المرحلة الأولى التي تم تنظيمها "عن بعد" خلال نوفمبر الماضي، مشاركة 35 شركة تم اختيارها من أصل 556 طلب مشاركة، وعملت على تقييمها لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج "مسرعات دبي المستقبل" نجح بتطوير تجربة مرنة وقادرة على التكيف بسرعة وسلاسة مع التحديات التي شهدها العالم خلال الماضي، بما يسهم بمواصلة مسيرة العمل والإنجاز والارتقاء بأداء العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات، تحقيقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وأوضح : " أن برنامج مسرعات دبي المستقبل يهدف إلى تعزيز قدرة واستعداد القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر استقطاب أفضل الأفكار المبتكرة والشركات التكنولوجية المتخصصة لتطوير واختبار وتنفيذ مشاريع جديدة تعزز جاهزية الجهات الحكومية في دبي للمرحلة المقبلة".

وتتضمن هذه المرحلة من برنامج مسرعات دبي المستقبل سبعة تحديات أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، واتصالات ديجيتال، بهدف تطوير خدماتها وتعزيز فعالية منتجاتها، وبما يسهم بتعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال دعم وتبني الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

وستعمل الشركات المشمولة بالبرنامج مع الجهات الحكومية لتصميم وتنفيذ برامج تجريبية، واستكشاف نماذج أعمال جديدة، وعرض أفكارها الابتكارية في مختلف القطاعات، وإبراز قدراتها في تقديم حلول مناسبة للتحديات القائمة.

ويتضمن جدول البرنامج مجموعة من الجلسات التعريفية للمشاركين حول واقع الابتكار وريادة الأعمال في دبي، فيما يتيح لهم العمل في "منطقة 2071" فرصة التواصل مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الأعمال في المنطقة. وسينظم البرنامج في نهاية مرحلته الثانية يوماً خاصاً لعرض المشاريع والأفكار التي طورتها الشركات بالتعاون مع فرق العمل في الجهات الحكومية.

يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق برنامج "مسرعات دبي المستقبل" عام 2016، بهدف توفير منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي ودولة الإمارات.

وتنظم "مسرعات دبي المستقبل" سلسلة من ورش العمل المتخصصة والاجتماعات والفعاليات المهنية والمعرفية المتنوعة ضمن "منطقة 2071"، ويقدم فرصة مثالية للعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف التحديات عبر استكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها بالشكل الأمثل.