البيت الأبيض الأمريكي يظهر في الأردن!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 12:45 مساءً

أثار تصميم مبنى بلدية “صبحا والدفيانة” في محافظة المفرق، شمال الأردن، جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا نسخة عن البيت الأبيض الأمريكي.

وتوزعت آراء رواد وسائل التواصل بين من أعجبه التصميم، وبين من انتقد كلفته المالية العالية، وقال رئيس بلدية “صبحا والدفيانة” بخيت العيسى في هذا السياق، إن البلدية اعتمدت على ذاتها بشكل كامل في تشييد البناء، الممول من منحة خارجية.

وأضاف أن فكرة تصميم مبنى البلدية على شاكلة البيت الأبيض، تهدف إلى الرمز لـ “قوة البلدية”.

وأوضح العيسى أن البناء الجديد حل مكان المبنى القديم الضيق على الموظفين، وبهدف تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل.

وبشأن الكلفة المالية للمبنى، كشف العيسى أنه تم رصد 700 ألف دينار لتشييد هذا المبنى، وذلك بعد دراسة أجرتها وزارة الإدارة المحلية، لكن البلدية استطاعت تنفيذه على مساحة 5000 متر وبمبنى مساحته 800 متر بكلفة 480 ألف دينار، وذلك بحسب “عمون”.