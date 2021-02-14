عبدالمجيد عبدالله يُعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، إنه يعمل حالياً على تجهيز 20 أغنية، وستكون جاهزة في الوقت المناسب، متوقعاً الانتهاء منها بحلول عيد الفطر.

وجاء إعلان الفنان عبدالمجيد عبدالله في تغريدة على موقع “تويتر” حيث تفاعل بعض المغردين مع الفنان وطلبوا منه الاستعجال في طرح الألبوم، في حين طلب آخرون زيادة عدد الأغاني المطروحة في الألبوم المقبل، إلى 40 أغنية.

نفيد بالذكر أن عبدالمجيد عبدالله طرح في شهر يناير الماضي أغنية جديدة بعنوان “الشتاء حولك” من كلمات ود، وألحان راكان، وتوزيع هشام السكران وإنتاج روح السعودية.