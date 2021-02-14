إيرادات قياسية لـ”محقق الحي الصيني 3″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سجل الفيلم الصيني “محقق الحي الصيني 3” رقماً قياسياً في شباك التذاكر، يوم الجمعة الماضي، وبلغ إيراده في “عيد الربيع” 163 مليون دولار، وهو مبلغ لم يحصل عليه فيلم يوم افتتاحه من سوق واحد. وكان الفيلم الأميركي “المنتقمون: نهاية اللعبة” صاحب الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 157 مليون دولار، وسجله في أميركا الشمالية عام 2019.

وبات متوقعاً أن تصل إيرادات الفيلم، الذي يمتزج فيه الغموض والتشويق بالكوميديا، إلى 400 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة رأس السنة القمرية. وتوقعت الشركة المنتجة “واندا فيلم” أن يجني الفيلم من السوق الصيني وحده مليار دولار خلال أسابيع.

كتب سيناريو الفيلم وأخرجه تشين سيشنغ، استكمالاً لسلسلة الأفلام التي تحمل الاسم نفسه، وتدور قصة الفيلم حول الصراع بين أقوى المحققين، بعد دعوة “تانغ رين” و”كوين فنغ” إلى العاصمة اليابانية طوكيو للتحقيق في جريمة وقعت هناك.

وشهد رأس السنة القمرية إطلاق سبعة أفلام صينية. ووصلت إيرادات دور العرض في يوم واحد إلى 232 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً، رغم أن دور العرض تعمل بنصف مقاعدها.

وذكرت منصة “ماويان انترتينمنت” أن الأفلام العشرة التي سجلت أعلى الإيرادات صينية. ورأى معلقون في هذا النجاح رسالة إلى هوليوود، مفادها أن الصين لم تعد في حاجة إلى استيراد الأفلام الأميركية.