بالفيديو – أصالة: “للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلّت الفنانة السورية اصالة نصري ضيفة على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل انفصالها، قائلة: «بحب أستشير لأصحابي أشتكي لهم، وعندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وأولادي ودكاترتي»، واصفة ما حدث لها بأنه «ألم نفسي»، لكنها تعافت مما حدث، بعد استعانتها بالمقربين وأصدقائها.

وأضافت أنها شعرت بعد انفصالها بألم لا يروح: «شعرت بغصة، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة دكاترة، أصحاب، لايف كوتش، أولادي، وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وحسيت فيه إنه نضج بالأيام ووقف إلى جواري، وعرف أنه هو صار السند الأقوى، وكان رجلاً مليئاً بالكثير من الحنان».

وأوضحت أصالة: «أستعين بكل هؤلاء كي لا تموت روحي، فهناك ناس يعيشون حاليا وهم ميتون، حياتهم بلا قيمة، يتألمون والألم يعمل مثل الرصاصة والخناجر يسببون ألما لايضيع ولاينتهي».

وتابعت السورية: «بنتي شام بتفتخر فيها أمي، ولودي يتمتع بوعي تفاجئنا أنه جاله، مرات بنستغرب أفعال بيعملها لما يجي يبررها بالكلام نلاقي عنده وجهة نظر أفضل بكتير من وجهة نظري بأنه لا يعمل اللي عمله، عنده حكمة، أما آدم وعلي الصغار المحبة ما عملت منهم إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين، المحبة والدلع بيشفوا».

وأضافت: «مش شديدة على أولادي، طول ما هما صغار بسيبهم على راحتهم، بس ميكونش غلط، وطريقتي دائما بتجيب أحسن النتائج مع الأولاد، بربي أولادي بالمحبة والدلع الزايد وما جبلي إلا أحلى النتائج».

وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان مع بداية عام 2020، بعد زواج دام نحو 13 عاماً، وأنجبت خلالها آدم وعلي، وألمحت إلى أن الانفصال بسبب خيانته لها، ونشرت صورته بصحبة نيكول سعفان بعد عدة أشهر، ونالت من خلالها تعاطفاً كبيراً من الجمهور.