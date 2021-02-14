بعد وفاتها بكورونا.. راغب علامة ويارا ينعيان زوجة وسام الأمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى عدد من فناني لبنان الراقصة اللبنانية ناريمان عبود زوجة الموسيقار وسام الأمير التي رحلت عن دنيانا عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقدم راغب علامة تعازيه لوسام الأمير عبر تويتر قائلا: "تعازيّ العميقة يا صديقي وسام.. الخبر مؤلم جدا.. في هذه الأيام الصعبة التي خطفت وما زالت تخطف الكثير والكثير من الذين نحبهم! إنا لله وإنا اليه راجعون. إن شاء الله تكون نفسا بالسما، ربنا يقويكم ويصبركم على هذه الخسارة".

ونعت المطربة يارا زميلها وسام وقالت له: "ما عم بقدر صدّق الخبر، ما عم لاقي الكلمات ما بعرف شو بدي قول ما عم يطلعوا مني، ضيعانك يا أجمل وأرقى فنانة ناريمان عبود وإنسانة بكل مواصفاتك وهالروح الحلوة شو بدي إحكي بعد ما بيخلص الحكي، محروق قلبي والله. الله يصبرك يا حبيب قلبي ويصبّرنا كلنا وتكون نفسها بالسما".

كان وسام الأمير أعلن خبر وفاة زوجته في الساعات الأخيرة من يوم السبت قائلا: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟، تركتني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض الأيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".

يذكر أن ناريمان كانت قد احترفت الرقص في شبابها واعتزلت الرقص بعد أن تزوجت من الموسيقار وسام الأمير وظلت بعيدة عن الرقص حتى بعد إنجابها طفلين، وقررت العودة مرة أخرى للرقص من 4 سنوات، ولكنها كانت ترفض فكرة الرقص بملابس عارية، واعتادت على الرقص بفساتين سهرة، وقدمت عددا من الأغنيات المصورة.

