شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تستعير كلمات والدتها فى عيد الحب: "أجمل شىء إنك تحب وتتحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ابنه النجمة الراحلة رجاء الجداوي، على الاستعانة ببعض كلمات والدتها الراحلة بمناسبة عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير، ونشرت عبر حساب والدتها الشخصي الذي تديره بعد وفاتها بموقع انستجرام، صورة لها وسط الكثير من القلوب.

وكتبت أميرة فى تعليقها على الصورة، التي لقيت تفاعل كبير من قبل متابعيها، "الحب لا يعرف الوفاه، (رجاء الجداوى) أجمل شىء في الدنيا انك تحب وتتحب.. (رجاء الجداوي) الله يرحمك".

وكانت أميرة مختار، قد كشفت منذ أيام، عن صورة نادرة لوالدتها بصحبة زوجها، ظهرت فيها أثناء ركوبها الخيل، وهى الصورة التي نشرتها ابنة الفنانة الراحلة قبل يومين من الاحتفالات بعيد الحب، ودوماً ما تتطرق أميرة خلال حديثها عن والديها إلى علاقتهما المميزة طوال حياتهما لسنوات طويلة وحتى بعد وفاة والدها الذى لم يقلل من الحب الكبير لوالدتها له.