شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى فى الفلانتين بصورة مع الساحر: "لا يوجد حب.. لقد مات من يستحق الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الإعلامية بوسي شلبي عن حزنها لوداع زوجها النجم الكبير محمود عبد العزيز، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، مؤكدة أنه لا معني للاحتفال لديها، حيث نشرت صورة تجمعها مع زوجها الراحل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"لا يوجد حب لقد مات من يستحق الحب"، كما نشرت صورة لمقولة: "أشتهي قرب شخص لا يمكنني الوصول إليه أصبح في عالم أجمل وأنقي من هذا العالم ولكن الاشتياق يقتلنى".



بوسي شلبي

وتتمتع الإعلامية بوسى شلبى بعلاقات قوية مع كل الوسط الفنى ولا تقتصر علاقتها بهم على مجرد العلاقة بين المذيعة والمصدر أو الفنان الذى تجرى معه لقاء إعلامياً فقط، بل تراها دائماً فى المناسبات السارة والحزينة وفى أوقات المرض والشدة تقف إلى جوار الفنان وأسرته، كما يظهر ذلك حتى فى بعد وفاة الفنانين فى حرصها على زيارة مقابرهم وإحياء ذكراهم، وهو ما فعلته فى إحيائها للذكرى الأولى لوفاة كل من الفنانتين الكبيرتين ماجدة ونادية لطفى.



محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

وعن حرصها على زيارة مدافن الفنانين قالت بوسى شلبى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنها تعتبر الفنانين أهلها لأنها تربت وهى تراهم جميعاً فى بيت أسرتها، موضحة :"أختى الإعلامية أحلام شلبى كانت تجمعهم بها علاقات قوية فنشأت وأنا أرى الفنانين أهلى وعيلتى".

وتابعت "أحلام أختى مهدت لى الطريق وكانت لها علاقات قوية بنجوم الفن الكبار ، وجمعتنى بهم وبأبنائهم وأسرهم علاقات قوية منذ صغرى، ومنهم الملك فريد شوقى والفنانات الكبيرات ماجدة ونادية لطفى ورجاء الجداوى وغيرهم"، وأوضحت "حتى لما حبيت محمود عبدالعزيز حبيته كإنسان تعاملت معه كثيراً وكان يزور بيتنا وليس كفنان فقط".