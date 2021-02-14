هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها رشا: "التواجد معك متعة"

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هنا شيحة، بعيد ميلاد شقيقتها رشا، ونشرت مجموعة صور تجمعهما منذ الطفولة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد رشروشا.. التواجد معك متعة ..دائمًا ما تكون ساطعة تتمتع بشعور رائع من الأناقة".



هنا شيحة ورشا شيحة



هنا ورشا شيحة



رشا وهنا

وتابعت: "دائما تقدم لي النصيحة في إطلالتي على السجادة الحمراء وكيفية تشكيله.. دائما تريد الأفضل بالنسبة لي.. أحبك ..أسعد عيد ميلاد حبيبتي".



هنا شيحة ورشا شقيقتها

وكانت الفنانة هنا شيحة، قد استعرضت ذكرياتها مع تقليل وزنها حيث نشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع انستجرام من مراحل مختلفة، وتضمنت الصور الأولى مظهرها عام 2014 حينما خفضت وزنها إلى 56 كيلو، وكانت تظهر بقصة شعر قصيرة، مؤكدة أنها حالياً، وخلال الفترة الأخيرة ازداد وزنها بصورة كبيرة وصلت إلى 69 كيلو.

وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بتقليل وزنها من جديد، عبر اتباع نظام غذائى صارم بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية، الأمر الذى سبب لها مشاكل، من عدم نوم منتظم لأمور كثيرة جعلت هذا الرجيم هو الأصعب التي تخوضه، ولكنها أكدت أيضاً على تصميمها على هدفها في أكل غذاء صحى وتمارين مهمة موضحة أن كل ما تفعله لا يرجع لدور معين ستلعبه الفترة المقبلة، وترغب فى إنقاص وزنها من أجله، ولكن هذا الأمر يعود إلى رغبتها فى تحسين نفسها دائماً.



هنا ورشا

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصورة لها من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود فى وقت سابق داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، والذى اقتصر على حضور الأسرتين والمقربين للغاية فقط.

وظهرت هنا، فى الصورة التي نشرتها عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، تحمل في يدها ورد وكتبت قائلة: "الورد الصديق المقرب للبنات بهزر الألماس طبعًا".