شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وطارق العريان وإنجى كيوان فى صورة من كواليس إعلان الهضبة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم عمرو دياب، في صورة جديدة من كواليس تصوير أحد الإعلانات، والذى يجرى تصويره الآن فى دبى مع المخرج الكبير طارق العريان، ونشر عمرو دياب على الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، صورة من كواليس العمل وتضم المخرج طارق العريان والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، كما ضمت الصورة القائمين على العمل.



صورة عمرو دياب فى الاعلان الجديد

إعلان عمرو دياب الجديد برفقة الإعلامية إنجى كيوان يجرى تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" التى صدرت فى ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبل.

أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

وأحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبومه الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا.