شكرا لقرائتكم خبر عن شادي سرور عضوا في لجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم المخرج والفنان شادي سرور لعضوية لجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية التابعة لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير، واللجنة تضم النجم أحمد عبد العزيز رئيسا والنجمة وفاء عامر عضو والمخرج جمال عبد الناصر المشرف علي المشروع المسرحي باليوم السابع.

شادي سرور مخرج وممثل مصري، كان رئيسًا لفرقة الشباب ثم تولي إدارة مسرح الطليعة وحاليا يشغل منصب مدير مركز الهناجر للفنون ، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال كمسلسلات (الجماعة، الفوريجي ، أبو ضحكة جنان )، وفيلم (مهمة صعبة).



شادي سرور

كان قد تم الإعلان من قبل عن كافة تفاصيل وشروط الإلتحاق بالفرقة وذلك من خلال أعداد مشهد تمثيلي لا يزيد عن 5 دقائق مع تسجيل البيانات عبر صفحة الخليج 365 – فن وثقافة على الفيس بوك من خلال رسالة في صندوق الرسائل بالصفحة وسيتم التواصل مع الراغب في الالتحاق بالفرقة وتحديد موعد للاختبار.

تكوين الفرقة المسرحية يهدف إلى تقديم سلسلة أعمال مسرحية تنويرية تقدم فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسيرإنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.