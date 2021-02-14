شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى في أول فلانتين مع زوجها: أعطيت الاحتفال بعيد الحب معنى آخر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة بشرى رسالة رومانسية لزوجها سالم هيكل، في يوم عيد الحب، حيث نشرت صورة تجمعهما تحمل بها باقة زهور ضخمة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "لم أشعر أبدًا أنني بحاجة للاحتفال بعيد الحب، لم يكن له تعريف في كتبي لكنك أعطيته معنى آخر وعمقًا، لذا أصبح الآن أكثر منطقية".



بشري وزوجها

وتابعت: "شكرًا لك على تنشيط هذا التطبيق غير المستخدم في متجر حياتي.. عيد حب سعيد.. وللمعجبين أود أن أخبركم أن كل يوم هو يوم عيد الحب إذا كنت في علاقة صحيحة".

وكانت النجمة بشرى، قد احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل، شهر ديسمبر الماضي، فى أجواء عائلية، بحضور والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرًا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وفى أول تعليق لها بعد عقد القران، قالت بشرى: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات".



بشري

وكان سالم هيكل قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد الصاوى، بوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.

سالم هيكل هو صديق بشرى منذ 24 عاما، حيث كانا أصدقاء عائلة، وكان سالم وقع فى حب بشرى منذ أن كانا صغارا، حسب قوله فى تصريح سابق لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن بشرى تصور حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.