شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يجرى بروفات حفل عيد الحب مع أحمد سعد بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه بصور من آخر استعدادته بحفل عيد الحب الذي يحيه اليوم على مسرح دار الأوبرا المصرية، وظهر معه بالبروفات النجم أحمد سعد، وعلق هانى شاكر، علي الصور، "من بروڤات حفل عيد الحب علي مسرح دار الأوبرا المصرية"، والتي سيحيها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصل لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.



هاني شاكر



هاني شاكر وأحمد سعد



هاني شاكر في البروفات

ومن ناحية أخرى، كان الفنان الكبير هانى شاكر، قد قال خلال ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، إنه قدم العديد من الإنجازات منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين، لصالح أعضاء النقابة، وهذه الإنجازات غير مسبوقة، حيث وصل حد العلاج من 2500 جنيه إلى 25 ألفا، والمعاش ارتفع من 300 جنيه إلى 800 جنيه وهى أرقام كبيرة لكن كل هذه الإنجازات تقابل بهجوم من ناس لها مصالح وأجندات وهو أمر أحزنه بشدة لكن أعضاء الجمعية العمومية قاموا بعمل مظاهرة حب وأحرجوه بحبهم وذوقهم وتمسكهم به لذلك عاد مرة أخرى للنقابة لكنه ليس لديه أى نية للترشح من جديد لمنصب نقيب الموسيقين.



هاني شاكر



نقيب الموسيقين



بروفات حفل هاني شاكر

كما قال هاني شاكر إن "نهلة" زوجته ليست حبيبته فقط أو شريكة حياته ولكنها عمره كله، مؤكدا أنها عامود حياته والبيت وأنه يتمني أن تكون علاقة، "أي أثنين بيحبوا بعض تبقي زي علاقته بزوجته نهلة".

وأضاف هاني شاكر أن الأهم من الحب هو العشرة التي إما تحلي الحياة أو تشوهها، موضحا أن الحب من الممكن أن يكون موجود لكن يضيع وسط الخلافات بين الاثنين، فلابد أن يكون هناك كميا وتفاهم وتوافق، مشيرا إلي أن زوجته نهلة وهي حبيبته وصاحبته وبنته وأخته، وأنها غيرت من طبيعته العصبية وأنها تتصالح معه بكلمة حلوة فقط.