شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. أيتن عامر تتغزل في زوجها بفيديو من حفل الزفاف: "سأحبك حتى سن 70" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة أيتن عامر ذكريات حفل زفافها مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك بمناسبة يوم عيد الحب، ونشرت فيديو يضم عدة لقطات وصور من يوم زفافهما، موجهة رسالة رومانسية لزوجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "حبيبي سوف أحبك حتى سن 70.. قلبي لا يزال من الممكن أن يسقط بقوة.. عيد حب سعيد يا حبيبى".



ايتن عامر وزوجها



ايتن عامر وعز العرب

وفى سياق آخر تجسد الفنانة آيتن عامر ضمن أحداث مسلسل "رهبة" شخصية مذيعة توك شو تتعرض لعدد من الأزمات والمشاكل التي تطاردها طول العمل في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان فتحي عبدالوهاب وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وتشارك أيتن عامر أيضًا في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ورشة محمد أمين راضى.

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسل "فى يوم وليلة" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، وهو تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، أحمد كرارة، محمد مهران وعدد آخرمن الفنانين الشباب وضيفتا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين.