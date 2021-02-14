شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سلامة: لا اعترف بإغراء اللبس العريان وحركات الجسم وغمزات العين والشفايف هي الإغراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت العديد من الممثلات في الماضى أدوارًا تبدو في طياتها "مشاهد إغراء"، ولعل أبرز هؤلاء النجمات الفنانة الراحلة هند رستم، والتي أعتبرها صناع السينما واحدة من أشهر نجمات مصر والوطن العربى في السبعينيات والثمانينيات، وجاء بعدها الفنانات ناهد شريف، سعاد حسنى، مديحة كامل، ونبيلة عبيد، وغيرهن.

وكان لك منهن مميزاتها الجمالية، وأدواتها الفنية، وتفردن في تقديم الشخصية "المغرية" على الشاشة، بعضهن اعتمد على المشاهد الساخنة، وأخريات أتقن الإغراء بنظرة العين وحركة الفم وإيماءات الجسد.

الفنانة نهلة سلامة

وفى العصر الحديث، لقب بعض رواد السوشيال ميديا الفنانة نهلة سلامة بـ "نجمة الإغراء" في الألفية الجديدة، خاصة أن نهلة تتميز بشكل مميز وقوام متفرد، بالإضافة إلى أدوراها الجريئة التي قدمتها فى أفلام السينمائية، ولعل أبرزها فيلم "الصرخة" مع نور الشريف 1991، وامرأة فوق القمة مع نادية الجندى، وغيرها من الأفلام.

وبسؤال الفنانة نهلة سلامة، قالت لـ"الخليج 365"، إنها لم تقدم الإغراء الصريح في أغلب أفلامها، ولكنها كانت تقدم أدوارًا مؤثرة في سياق أحداث تلك الأعمال، مشيرة إلى أن الفن لا يعرف كلمة "إغراء" أو مشاهد ساخنة، الفن مضمونه أعمق وأوضح من تلك الأفكار الشائبة التي يطلقها البعض على تلك المشاهد.



نهلة سلامة

وأوضحت نهلة، أن الإغراء ليس بالملابس العارية أو الملابس الشفافة، الإغراء ممكن أن يتلخص في نظرة أو كلمة أو ايماءات الجسد، لافتة إلى أنها قدمت بعض الأحاسيس والحركات والنظرات التي أعتبرها الناس "إغراء"، ولكنها في الأساس كانت تخدم المضمون الدرامى والرسالة الواضحة للعمل.

يشار إلى أن نهلة سلامة، ولدت في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة عملت في السينما منذ عام 1987 في أدوار بارزة حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة، وقدمت العديد من الأدوار الناجحة لمدة طويلة، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "الزيبق" مع كريم عبد العزيز، عام 2017.