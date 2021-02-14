شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد لطيفة.. تعرف على أبرز أغنياتها الرومانسية فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة التونسية لطيفة، بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 14 فبراير، والذى يتزامن فى احتفالات عيد الحب، والتي تعد ضمن أهم المطربات في الوطن العربى، إذ قدمت مشوار غنائى مليء بالأغاني الناجحة ما بين الرومانسية والعتاب، جعلتها المطربة المفضلة لقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، ورغم ان مشاركتها في التمثيل قليلة جدا الا ان الأعمال التي شاركت فيها حققت نجاح مثل فيلم "سكوت نصور" للمخرج يوسف شاهين، وتجربتها الدرامية في مسلسل "كلمة سر"، واليوم نرصد أبرز الأغاني الرومانسية التي حققت نجاح للفنانة لطيفة وتتزامن مع احتفالات عيد الحب.

أغنية "أوعى تغير"، والتي أطلقتها عام 1988 ضمن أغنيات البوم "أكثر من روحى بحبك"، وهى من كلمات عبد الوهاب محمد والحان وتوزيع عمار الشريعى، والكليب من اخراج جمال عبد الحميد.

أغنية "عشان بحبك" وهى أغنية تحمل اسم الألبوم التي طرحته لطيفة عام 1989، وهى من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان سامي الحفناوي، وتوزيع: طارق عاكف.

أغنية "حبك هادي" وهى أغنية تحمل اسم البوم طرحته لطيفة عام 1993، والأغنية من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي.

أغنية "بحب في غرامك"، والتي تم طرحها ضمن أغنيات البوم "حبك هادى" عام 1993، والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع طارق عاكف.

"إن شالله" وهى أغنية تم طرحها ضمن أغنيات البوم "واضح" عام 1999، وهى من كلمات منصور الشادى، وألحان Eli Botbol، وتوزيع Ronny Gold

"حبيبي متروحش بعيد"، وهى أغنية تحمل نفس اسم الألبوم التي طرحته عام 2003، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان Phoebus، وتوزيع جان ماري رياشي.































