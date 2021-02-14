شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم لزوجته في الفلانتين: 10 أعياد حب معا وسنظل.. حياتي وملكتي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم خالد سليم بالفلانتين مع زوجته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، موجها لها رسالة رومانسية، ونشر صور تجمعهما مصحوبة بتعليق:" عيد حب سعيد .. حبيبتي زوجتي .. حياتي .. ملكتي .. 10 عيد حب معًا وما زال العد مستمرا وسيظل.. أحبك"، ولاقت الصور تفاعل كبير فور نشرها.



خالد سليم



خالد سليم وزوجته

فى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج .



خالد سليم وزوجته

وشارك مؤخرا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط.

وعرض للنجم خالد سليم مؤخرا آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين والذى حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.