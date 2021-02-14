شكرا لقرائتكم خبر عن ذكري ميلاد طلعت زين.. أبرز محطات حياة الأسمر أبو دم خفيف وصحب الصوت المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 14 فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل طلعت زين، وهو الفنان الذى جذب الجمهور له منذ ظهور بخفة ظله وبشرته السمراء وأدائه الذي يدخل إلي القلب مباشرا، وصوته الغنائي المميز، وبمناسبة ذكري ميلاد الراحل طلعت زين الذي حارب السرطان ثم توفي في 14 اغسطس 2011 نعرض معلومات عنه.



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طلعت زكريا (1)

1- ولد بمدينة الاسكندرية فى 14 فبراير عام 1955.

2- والده ووالدته كانا يعشقان الغناء، و تربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية.

3- كان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية.

4- انضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية.

5- انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض أعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون.

6- انسحب من (بتى شاه) عام 1982 وانضم إلى فرقة (ترانزيت باك) التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى وأشرف محروس وهانى فريد.

7- في عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادى ليلى شهير وكان هو نجمه الأساسي.

8- ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبير، انتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه)

9- شارك في التمثيل في بعض الأفلام السينمائية منها : (أنياب) ، (لحم رخيص)، (جمال عبد الناصر)، (أفريكانو)، (أحلام عمرنا)،(الديلر )

10- توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان الرئة.