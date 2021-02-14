شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتصدر محركات البحث فى أولى بطولاتها بمسلسل حلوة الدنيا سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل حلوة الدنيا سكر للفنانة هنا الزاهد فى أولى بطولاتها المطلقة تريند مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا تويتر وفيس بوك، بعد عرض أولى حكايات المسلسل وهى حكاية "ساندى كراش"، أولى حكايات المسلسل بعد عرض الحلقة على قناة dmc وجاء المسلسل ليكون الأكثر بحثا عبر محركات البحث.

وتوالت أحداث المسلسل بهنا الزاهد بطلة العمل والتي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، ويظهر بيومى فؤاد الذى يجسد شخصية "جد ساندي" المتوفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

تدور حكاية "ساندي كراش" حول فتاة خجولة جدا تعمل في سيرك وتتجنب التعامل مع المجتمع وتحاول العيش بعيدة تماما عن الناس، ولا تتعامل سوى مع والدها وعمها وصديقتها فقط، وتمر بالكثير من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، حتى تتمكن في النهاية من التغلب على مخاوفها وتحقق أحلامها بدعم من حولها.

مسلسل حلوة الدنيا سكر يعرض على قنوات dmc في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة watch it، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد.