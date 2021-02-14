نور قدري تحتفل بثلاث مناسبات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل الفنانة نور قدري اليوم 14 فبراير، بثلاث مناسبات، هي: عيد الحب وعيد زواجها وعيد ميلاد زوجها.

وشاركت نور جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بعدة صور تجمعها بزوجها معلقة "النهاردة عيد ميلاد حبيبي وعيد زواجنا مش عارفة الكام مبقتش اعد والفالنتاين كل سنه وانت طيب ومعانا يا حبيبي وربنا يخليك لينا وتبقي في ضهر وسند لينا دائما، المهم بقي متنساش الهديه كل سنه وانت طيب يا أبو حمزة".

يُذكر أن أخر أعمال نور قدري كان مشاركتها في فيلم "سبع البرمبة" مع الفنان رامز جلال.