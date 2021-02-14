ميشيل أوباما وجينيفر غارنر في مغامرات عائلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: مجموعة جديدة من إصدارات العائلة والأطفال تقدمها نتفليكس في شهر مارس حيث سيتم إطلاق محتوى جديد ومشوق والذي من المتوقع أن ينال إعجاب الجمهور ويتيح فرصة للأسرة للتجمع حول الشاشة معاً.

YES DAY

يأتي فيلم YES DAY الذي يضم كبار النجوم مثل جينيفر غارنر، وإدغار راميراز، وجينا أورتيغ يوم 12 مارس، وسيقدم الفيلم مغامرة عائلية مجنونة في أنحاء لوس أنجلوس حيث سيتم منح الأولاد حرية اتخاذ القرارات لمدة 24 ساعة، بسبب شعورهما الدائم بأنهما يرفضان طلبات أولادهما وشركاء العمل، بالطبع لا يعلم الزوجان أن هذا القرار سينتهي بهم جميعاً إلى مغامرة جنونية ستقرب العائلة من بعضها البعض كما لم يحدث أبداً من قبل.

وسيكون جمهور نتفليكس على موعد مع السيدة ميشيل أوباما من خلال مسلسل Waffles & Mochi الذي يقدم أروع مغامرة في عالم الطهو للكبار والصغار، حيث سيقدم المسلسل المكون من 10 حلقات تجربة لزيارة مطابخ ومزارع حول العالم يتعرف من خلالها الأطفال إلى وصفات الطعام بالمكونات اليومية من خلال مجموعة من أشهر الطهاة العالميين، والأطفال، والمشاهير. يبدأ عرض Waffles & Mochi على نتفليكس من يوم 16 مارس.

كما تستعد نتفليكس هذا العام لإصدار مجموعة أخرى من الأفلام والمسلسلات التي تقدم تجربة مشاهدة عائلية ممتعة ومنها: Finding ‘Ohanaو Back to the Outback.