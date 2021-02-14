ليلى علوي ومحمد منير يعيدان مشهدًا مر عليه 24 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت الفنانة المصرية ليلى علوي، في وصلة رقص مع الفنان محمد منير على نغمات أغنية (عليّ صوتك)، معيدين مشهداً، مر عليه 24 عاماً حين اجتمعا معاً في فيلم (المصير) مع المخرج يوسف شاهين.

وشاركت ليلى جمهورها ومعجبيها عبر حسابها على (انستغرام) مقطع فيديو وهي ترقص بعقوية في أحد الأماكن وحولها فرقة منير، وسط أجواء مبهجة، وفي ذات الوقت كان منير يجلس على الكرسي خلال أداء الأغنية في بروفة غنائية مع فرقته، وحين انتهت من الغناء فاجأها منير بتقبيل يدها.

وعلقت علوي على الفيديو قائلة: «الكينج محمد منير وبروفة مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وأنا أولهم.. الكبير كبير.. بنحبك يا منير».

ويأتي هذا اللقاء بعد مرور نحو 24 عاماً على إنتاج فيلم (المصير) الذي غنى فيه الكينج محمد منير أغنية (عليّ صوتك) عام 1997، وشارك في بطولته النجوم: نور الشريف وليلى علوي ومحمود حميدة ومحمد منير وصفية العمري وخالد النبوي وكوكبة من نجوم الفن.