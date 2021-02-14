كانجانا رانوت تثير الجدل بتطاولها على ميريل ستريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لطالما أثارت الممثلة الهندية كانجانا رانوت الجدل، بتصريحاتها ضد النجوم العالميين، حيث سبق أن استهدفت نجمة البوب الشهيرة ريهانا ووصفتها بالحمقاء، والآن صوبت كانجانا (33 عاماً) سهامها على النجمة الأميركية الكبيرة ميريل ستريب.

وكتبت كانجانا تغريدة على (تويتر) تشير لنفسها بأنها أفضل من ميريل ستريب، والتي لها تاريخ طويل في السينما، بما في ذلك الترشح لـ(جائزة الأوسكار) 21 مرة والفوز بها 3 مرات، كما ترشحت إلى جائزة (الغولدن غلوب) وفازت بـ 8 منها.

ووفقا لشبكة (جيو تي في)، ادعت كانجا أنها الأفضل وقالت في تغريدتها: «أنا مستعدة لمناقشة الأمر إذا استطاع أي أحد تحديد أي ممثلة ذات براعة أو إبداع أكثر مني على هذا الكوكب، عندها أعدكم بالتخلي عن تكبري، وحتى ذلك الحين سأظل فخورة».

ومن ثم قارنت كانجا بينها وبين ميريل ستريب صاحبة الرقم القياسي في الترشح والفوز بالجوائز الكبرى، وقالت في تغريدة أخرى: «انتبهوا للتحول الهائل، لا تستطيع أي ممثلة في العالم تقديم التنوع الذي أقدمه، لديّ موهبة خام مثل ميريل ستريب لتصوير شخصية متعددة الطبقات». وعندما حاول المعلقون،

انتقاد أقوال كانجا وذكر إنجازات ميريل ستريب، ردت كانجا مطالبة إياهم بالخروج من (عقلية العبيد) وتحدتهم للتفكير من منظور جديد.

وقالت: «أي شخص يسألني كم عدد جوائز الأوسكار التي حصلت عليها، يجب أن يسأل أيضاً كم عدد الجوائز الوطنية أو جوائز مهرجان بادما التي فازت بها ميريل ستريب، والجواب هو صفر».

يذكر أن كانجا سبق أن انتقدت المغنية والممثلة ريهانا لدعمها لمظاهرات المزارعين الهنود، الذين وصفتهم كانجانا بالإرهابيين الذين يسعون لتقسيم الهند، كما وصلت هجمات كانجانا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اتهمته بالخرف، وأكدت أنه لن يستمر في منصبه أكثر من عام.