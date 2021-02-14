ناصر القصبي يعود للكوميديا في رمضان والسبب فايز المالكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قرر الفنان السعودي ناصر القصبي العودة لتقديم الكوميديا في دراما رمضان المقبل 2021، بالتعاون مع مواطنه النجم فايز المالكي، وذلك بعد غياب طال بينهما كثيراً عبر الشاشة الصغيرة، وهو ما شجعه على ما يبدو.

ونشر الحساب الخاص بالمسلسل التاريخي (العاصوف) عبر موقع (تويتر)، والذي يتداول الأخبار الخاصة بالفنان ناصر القصبي، صورة من كواليس التحضيرات الجارية للعمل جمعت ناصر وفايز وبجوارهما المخرج العراقي أوس الشرقي.

ودوّن الحساب معلومات عن العمل، قيل فيها إنه عمل كوميدي سيُعرض في رمضان 2021، وسيكون التأليف خاصاً بورشة نص، وتم الاستقرار على المخرج أوس الشرقي لقيادة العمل.

وسينضم إلى بطولة العمل بجانب ناصر وفايز، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، إلهام علي، ماجد مطرب، آسيل عمران، عبد الله المزيني، علي الشهابي، عبد العزيز المبدل، على أن تعرضه قناة mbc.

وبحسب تساؤلات الجمهور في التعليقات على تلك التغريدة، تشير المعلومات إلى أنه لم يتم الاستقرار على اسم المسلسل حتى الآن، ولكنه سيكون في إطار كوميدي وبحلقات متصلة منفصلة، تعرض كل واحدة منها قصة كوميدية كل حلقة طوال شهر رمضان.

ومع تناقل تلك المعلومة أن العمل سيكون بحلقات متصلة منفصلة، أشار رواد التواصل الاجتماعي إلى تصريح كان قد أطلقه ناصر القصبي سابقاً، بأنه لن يقدم أي عمل فني بحلقات متصلة منفصلة على الإطلاق، بحجة أنه لا يضيف تطوراً للدراما، وهو ما عدّه البعض تراجعاً للقصبي عن موقفه.