تصريح ناري لـ كاردي عن الرجال في عيد الحب: “بادليه بالعشب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تؤمن كاردي بي بقواعد آداب صارمة عندما يتعلق الأمر بهدايا عيد الحب. وقالت مغنية الراب (28 عاماً) إنها تتوقّع أن يدللها زوجها أوفسيت في المناسبة الرومانسية، مضيفةً أنه كقاعدة عامة على الرجال تلقي هدية أقل تكلفة من هدية الفتيات.

توجّهت كاردي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة التعبير عن آرائها حول ما تراه مناسباً للمناسبة، وأطلقت سلسلة من التغريدات قبل أن تتباهى بهداياها، ناشرةً فيديو لعلب تحمل توقيع شانيل.

غرّدت النجمة المعروفة بإبداء آرائها، مهما كان الثمن، يوم الخميس الماضي: “الرجال يستحقون هدية أيضاً في عيد الحب، لكن يجب أن تكون أقل تكلفة من هدية الفتيات. فإذا أهداكِ زهوراً بادليه بالعشب”.

وبعد أن قوبلت برد فعل عنيف من متابعيها، ومعظمهم من الرجال، واصلت إعطاء الأمثال عنها وعن زوجها لدرجة أنها أدرجت القيم النقدية للممتلكات المختلفة التي تبادلاها طوال فترة علاقتهما.

وأضافت: “إن لم تعجبكم مقارنات الزهور والعشب، دعوني أقدم لكم مقارنة تعجب الرجال. إذا اشتريت لها أحذية من توقيع “Louboutin” بألف دولار فعليها أن تشتري لك جهاز “PS5″ بحوالي 550 دولاراً. إنه أمر عادل… الآن إذا كنت تعتقد أن على هديتكَ أن تكون أكثر تكلفة فأنت مجرد حقير”.

وسارع بعض مستخدمي تويتر إلى وصف هذه العبارات بأنها “سامّة” و “متحيّزة”، بينما لفت آخرون إلى أن الهدايا الفاخرة التي كانت تتلقاها دائماً هي تعويضات عن الخيانات المتعددة التي ارتكبها زوجها، على الرغم من أنها دفعت 500 ألف دولار على سيارة لامبورغيني لمناسبة عيد ميلاده التاسع والعشرين.