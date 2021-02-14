شيرين عبد الوهاب تعترف لـ حسام حبيب: “بنام على صوت دقات قلبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: اختارت الفنانة شيرين عبد الوهاب مناسبة عيد الحب لتنثر حالة الحب أمام الملأ لزوجها الفنان حسام حبيب. ونشرت عبدالوهاب التي عادت أخيراً إلى السوشيل ميديا بعدما اعتزلته، صورة لحبيب أرفقتها بكلمات جاء فيها: “بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتها كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر”.

يذكر أنّ عبدالوهاب تشاركت مع جمهورها فرحة وصول أغنيتها “يا بتفكر يا بتحس” لمئة مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وكتبت عبر حسابها في “تويتر”: “إلى جمهوري الحبيب 100 مليون شكراً”.

واشتهرت الأغنية بعد طرحها كشارة لمسلسل “خمسة ونص” من بطولة الفنانين قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.

كما أعلنت تأجيل حفلها في مسرح المجاز الشهير في مدينة الشارقة الإماراتية يوم التاسع عشر من شباط الجاري على الرغم من بيع كافة التذاكر، بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.