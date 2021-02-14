بوراك اوزجفيت وفهرية افجين الثنائي الألماسي في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اختير الثنائي بوراك اوزجفيت وفهرية افجين الثنائي الألماسي لمناسبة عيد الحب، في استطلاع أجراه أحد المواقع التركية.

من جهة أخرى، يواصل بوراك اوزجفيت تصوير مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يحصد نجاحاً كبيراً في تركيا وخارجها، وتم تصوير الحلقة 46 يحذر شديد بسبب الظروف الجوية الصعبة وستكون الإثارة في ذروتها، واستعد بوراك لساعات طويلة مع فريق عمل الكوريغرافيا والحركة لتعكس المعارك والقتال بصورة واقعية وحظي بوراك بتقدير موقفه المجتهد والمخلص من زملائه في الفريق.

وكان زار فريق عمل “المؤسس عثمان” دولة الشيشان، والتقوا الرئيس الشيشاني، وأقيمت مأدبة عشاء على شرفهم، وقدّم عرضاً راقصاً ترحيباً بهم.

وأدّى اوزجفيت وفريق العمل نشيد المؤسس عثمان للرئيس الشيشاني.