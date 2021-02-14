فن ومشاهير

بوراك اوزجفيت وفهرية افجين الثنائي الألماسي في عيد الحب

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اختير الثنائي بوراك اوزجفيت وفهرية افجين الثنائي الألماسي لمناسبة عيد الحب، في استطلاع أجراه أحد المواقع التركية.

من جهة أخرى، يواصل بوراك اوزجفيت تصوير مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يحصد نجاحاً كبيراً في تركيا وخارجها، وتم تصوير الحلقة 46 يحذر شديد بسبب الظروف الجوية الصعبة وستكون الإثارة في ذروتها، واستعد بوراك لساعات طويلة مع فريق عمل الكوريغرافيا والحركة لتعكس المعارك والقتال بصورة واقعية وحظي بوراك بتقدير موقفه المجتهد والمخلص من زملائه في الفريق.

وكان زار فريق عمل “المؤسس عثمان” دولة الشيشان، والتقوا الرئيس الشيشاني، وأقيمت مأدبة عشاء على شرفهم، وقدّم عرضاً راقصاً ترحيباً بهم.

وأدّى اوزجفيت وفريق العمل نشيد المؤسس عثمان للرئيس الشيشاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا