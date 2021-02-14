بعد أيام من التشويق.. محمد فؤاد يطرح “أحكيلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أيام من التشويق، طرح الفنان المصري محمد فؤاد، أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان “أحكيلك”، أمس الجمعة، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

لاقت الأغنية الجديدة تفاعلاً جماهيرياً واسعا فور طرحها، ويشهد هذا العمل التعاون الثاني بين فؤاد والشاعر أسامة محرز، بعدما سبق وتعاونا معاً من خلال أغنية رومانسية بامتياز بعنوان ليه.

أغنية “أحكيلك” تحمل توقيع الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

وفي سياق متصل، كان فؤاد قد روج للعمل الجديد قبل طرحه بأيام عدة، حيث نشر البوستر الترويجي للعمل، والذي نال إعجاب عشاقه، مشيدين ببساطة تصميمه وأناقة ملابس فواد من خلاله.

وظهر فؤاد خلال البوستر التشويقي لـ”أحكيلك”، وهو يعتمد الإطلالة الشبابية وأيضاً اختار اللون الأسود، الذي أضفى حالة من الغموض والأناقة على الشكل العام للصورة.

يذكر أن فؤاد فاجأ جمهوره بعودته من خلال أغنية تحمل عنوان “الحفلة”، والتي جاءت مغايرة تماماً لكل ما قدمه خلال مشواره الفني، حيث غلب عليها طابع المهرجانات الشعبية، الأمر الذي عرّضه لانتقادات عديدة من محبيه والنقاد.