في يوم الحب.. رسائل وإعترافات بين نيكول سابا ويوسف الخال على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكد النجم اللبناني يوسف الخال أن علاقته بزوجته النجمة نيكول سابا مرت بثلاثة تحديات كان أولها عندما تركت مكان إقامتها وعملها في مصر وجاءت إلى لبنان لتعيش معه وتؤسس عائلة، أما التحدي الثاني فكان بسبب “جائحة كورونا” وخوفهما على العائلة، أما التحدي الثالث فهو في قرارهما بالهجرة من لبنان والانتقال إلى بلد آخر.

وحرص الخال على أن يوجه رسالة لزوجته نيكول في يوم الحب خلال حلوله ضيفاً على برنامج “فورتي” الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار عبر قناة الـ”إم تي في” وقال: “الله يكافيني حتى كافيها”.

وأضاف: “لقد كانت إلى جانبي معي وإلى جانبي خلال 9 سنين من زواجنا وخاصة في سنة 2020 لقد لعبت دوراً تربوياً وإدارياً وتخطيطياً وإيقاعياً بشكل مثالي، بحبك كتير والله يعطيني حتى كافيكي”.

وبدورها وجهت نيكول خلال البرنامج رسالة مسجلة عبرت فيها عن حبها لزوجها وقالت: “يوسف، حبيبي وشريكي على الحلوة والمرة أنا وإياه، ورحلة طويلة وما في أحلى من رحلة تكون مع شريك يفهمك وشريك هيّن وصعب كتير بنفس الوقت، شريك يجعلك تغوص ويجعلك في حالة بحث دائم وحالة اكتشاف لشخصيته الصعبة”.

وأضافت: “مش حلو الشريك السهل بالحياة وخاصة الزواج رحلة طويلة ويجب أن تكون بعيداً عن الروتين والملل، بحبك وإن شاء الله نكمل هالرحلة بنجاح مع ابنتنا نيكول، وأتمنى لك النجاح والنجومية ومحبة الناس”.

واختتمت نيكول قائلة: “بتتذكر اللون الأزرق؟ بدي اسمعا منك”.

وبعدها قدم الخال قصيدة لزوجته بعنوان “اللون الأزرق” وهي قصيدة مستوحاة من لون عيون نيكول، إذ يتخيل الممثل اللبناني نفسه نقطة صغيرة جالسة على رمش العين ويصف شعوره في تلك اللحظة.

يشار إلى أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا في 22 ديسمبر 2011 وأثمر هذا الزواج عن طفلة اختارا لها اسم (نيكول) على اسم والدتها.