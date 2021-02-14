"حلوة الدنيا سكر".. هنا الزاهد تتصدر تريند جوجل بأول بطولة مطلقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد قائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، السبت.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى للنجمة المصرية، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، وحملت الحلقة الأولى اسم "ساندي كراش".

وجسدت هنا الزاهد خلالها شخصية "ساندي" التي تعمل في سيرك، ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، وتحاول العيش بعيدة تماما عن الناس، ولا تتعامل سوى مع والدها وعمها وصديقتها فقط، وتمر بالكثير من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، حتى تتمكن في النهاية من التغلب على مخاوفها وتحقق أحلامها بدعم من حولها.

شارك في بطولة الحكاية الأولى عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك.

وشهدت الحلقة الأولى الاستعانة بصوت الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد شخصية جد ساندي وتوفي منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

يذكر أن المسلسل يعرض على قناة dmc ومنصة "watch it".



