كيم كاردشيان بعيدة عن زوجها في عيد الحب.. مع من تحتفل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل النجمة كيم كاردشيان، بعيد الحب في 2021 ولأول مرة بعيدا عن زوجها، مغني الراب، كانيى ويست، وسط أنباء عن قرب طلاقهما.

وكشفت تقارير عديدة أن كيم كاردشيان ستقضي عيد الحب العام الحالي بصحبة أبنائها الأربعة "نورث" و"سانت" و"شيكاغو" و"سالم" وعائلتها.

وأكدت مصادر موثوقة الشهر الماضي أن كيم كاردشيان وكانيى ويست كانا على وشك الانفصال رسميا بعد زواج دام 6 سنوات، وأشارت إلى أنه "لا توجد بينهما أي اتصالات في الوقت الحالي".

وأضافت المصادر: "من الواضح أن كيم كاردشيان تركز فقط على المستقبل".





وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن كيم كاردشيان بدأت بالفعل في بناء حياتها الخاصة بعيدا عن كانيى ويست، وذلك قبل طلاقها رسميا منه.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية أن تواصل كيم كاردشيان مع كانيى ويست أصبح ضئيلا في الوقت الحالي، موضحا: "كيم وكانيى لا يزالان يعيشان حياة منفصلة، ليس بينهما اتصال".

فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية مؤخرا أن كيم كاردشيان "ليست في عجلة من أمرها" لجعلها الانفصال رسميا لأنها بالفعل "معتادة على العيش حياة منفصلة".





وقال مصدر للصحيفة "إن عدم وجود إلحاح مع تقديم كيم رسميا لطلب الطلاق يأتي من ارتياحها للعيش حياة منفصلة تماما عن كانيى ويست، يبدو الأمر كما لو أنهما انفصلا منذ العام الماضي".

فيما كشف مصدر آخر مؤخرا أن كانيى ويست لا يهتم بماهية أولويات كيم كاردشيان في تأجيل إعلان طلاقها منه، مؤكدا أنه يريد الطلاق مثلها تماما.

وكان كانيى ويست عاد مؤخرا إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد قيامه برحلة فردية إلى مزرعته في وايومنغ، ويقال إنه يريد العيش مع جميع أطفاله الأربعة في مجمع يقع على مشارف الصحراء.

عيد الحب (Valentine Day) يوافق 14 فبراير/شباط من كل عام، وهو يوم يحمل اسم أحد القديسين (فالنتينوس)، ويحتفل به العشاق حول العالم من خلال تبادل الهدايا والرسائل الرومانسية وقضاء الوقت سويا.