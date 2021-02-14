رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بـ"عيونه لما قابلوني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المطرب المصري رامي صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية جديدة بعنوان "عيونه لما قابلوني" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

الأغنية من تأليف الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي، وتصدرت تريند يوتيوب في 5 دول عربية؛ هي مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن.

كان خلاف كبير قد نشب بين رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين بسبب أغنية "شكرا" التي قدمها عمرو دياب في ألبومه الأخير، حيث اتهم صبري صديقه الملحن عزيز الشافعي ببيع الأغنية للهضبة رغم التعاقد عليها.





وبعد أيام من الخلاف تراجع صبري واعتذر للملحن عزيز الشافعي وكتب عبر خاصية استوري على تطبيق أنستقرام: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب؛ أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني".

وتابع رامي صبري: "عزيز الشافعي، أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين".