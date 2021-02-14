شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. اعرف من هو الرجل الذى أشهر إسلامه ليتزوج سهير البابلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة سهير البابلي اليوم 14 فبراير بعيد ميلادها الـ86، تلك الفنانة التي أعطت للفن مشوار طويل ملئ بالأداء المميز، والكوميديا ذات الطابع الخاص، في عدد كبير من الأعمال بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وبعيدا عن حياة سهير البابلي الفنية، تزوجت الفنانة القديرة 5 رجال، وكان الزوج الأول في حياتها هو محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة، إلا أنه قد خيرها بين الاستمرار في الحياة الزوجية والتفرغ لرعاية ابنتها أو العمل، فاختارت طريق النجومية، أما الزواج الثاني هو الفنان منير مراد شقيق الفنانة ليلى مراد والذي أحبها بشدة منذ أن رآها وطلب منها الزواج، وإشهار إسلامه فهو من أصول يهودية، وذلك للزواج منها وبالفعل تم الزواج، لكن سهير البابلي أكدت من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن منير مراد دخل الإسلام عن اقتناع وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

كما تزوجت سهير البابلي بعد ذلك من تاجر المجوهرات أشرف السرجاني وبعد أن توفي تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الفنان أحمد خليل.