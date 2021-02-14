شكرا لقرائتكم خبر عن "أنتى جميلة".. مها الصغير تحتفل بعيد الحب بإمضاء والدها الراحل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تفوت الإعلامية مها الصغير مناسبة عيد الحب دون أن تشارك متابعيها ذكرى لوالدها الراحل محمد الصغير، الذى وافته المنية يناير الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت مها الصغير، عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو قصير لوالدها الراحل وهو يكتب رسالة لها على المرآة، وكانت الرسالة التى تغزل فيها الصغير بابنته، تقول "أنتى جميله ولازم تصدقى إنك جميلة"، حيث عبر عن حبه لها بتلك الرسالة التى كتبها على زجاج المرآة بأحد أدوات التجميل.



مها الصغير

وفى وقت سابق، كانت مها الصغير، قد نشرت عدة صور مع والدها الراحل، وكتبت فى تعليقها عليها: "وكأن يا روحى ونور عينى الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة"، مضيفة: "رحل محمد الصغير.. أبى بطلى الأوحد واستقامة ظهرى، نسألكم الفاتحة والدعاء"، كما كشفت عن آخر جملة قالها والدها قبل وفاته على إحدى صوره: "آخر كلمة قالها لى (أنا مبسوط).. أنا بقولك لأن النعم لا تدوم.. رحل أبى".

وكان النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير، قد تلقوا عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر.

محمد الصغير عيد الحب



محمد الصغير

ويشار إلى أن جنازة خبير التجميل محمد الصغير، كانت قد شيعت من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، وحينها دخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية فى الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.