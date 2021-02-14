شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تحتفل بعيد الحب وتشارك جمهورها برسالة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الكبيرة شيريهان جمهورها ومحبيها بصورة فى أحدث ظهور لها بمناسبة عيد الحب وعلقت عليها قائلة: "عيد حب سعيد"، وتفعل الكثير معها وانهالت التعليقات وطالب الكثير من الجمهور بعودتها للشاشة مرة أخرى.

وتغيب شيريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.

وينتظر جمهور شيريهان عودتها بشدة خاصة بعد ما أعلنت العدل جروب عن عودتها قبل سنوات من خلال عروض مسرحية، لكن حتى الآن لم تظهر تلك العروض للنور.