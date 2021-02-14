شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تنفى صلتها بحساب مزيف منسوب لها على "فيس بوك" بعد أزمتها مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أزمتها مع صالح جمعة لاعب الأهلى السابق وسيراميكا حاليًا، نشرت الراقصة الأرمينية صافيناز عبر حسابها الموثق على موقع "إنستجرام"، "سكرين شوت" من حساب مزيف منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتحذر متابعيها منه، وأكدت صافيناز أن الحساب الذى يحمل صورتها باسم" Sofi Gorian" مزيف وليس لها صلة به.



صافيناز

يأتى هذا بعدما، قالت الفنانة الاستعراضية صافيناز، إنها فوجئت ببعض أصدقائها أرسلوا لها بعض الصور "سكرين شوت" تدل على محادثتها مع لاعب الأهلى السابق صالح جمعة، مستطردة:"أنا معرفوش أنا فى الفن مش فى الكرة، وقالولى إنتى بتعاكسى صالح جمعة، قولتلهم أنا أعاكس حد، وأنا أصلا كل اللى بيبعتلى رسائل ببعتله وردة زوقياً، فرايح يقول للناس صوفينار بتعاكسنى، وصوفينار اللى بتبعتلى، ليه عايز يبوظ سمعتى".

وكانت الراقصة صافيناز كشفت عن رسائل وصلتها من لاعب النادى الأهلى السابق صالح جمعة، والتى أعربت عن اندهاشها من تلك الرسائل، حيث نشرت صورة منها عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع انستجرام.

وكتبت الراقصة صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة، "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.

فيما تجاهل صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، أزمته الأخيرة مع الراقصة الأرمينية صافيناز، التى صرحت بأنه يعاكسها من خلال رسائل "شات" إنستجرام، ولم يرد صالح على تلك التصريحات، وكان أول ظهور له بصورة نشرها عبر ستورى إنستجرام مع صديقه محمود كهربا، لاعب الأهلى، وأحد أصدقائهما، لتصبح تلك الصورة أول تفاعل له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى منذ إعلان صافيناز تفاصيل الأزمة.