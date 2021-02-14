16 معلومة عن لطيفة التونسية.. والدها عسكري بُترت أصابعه وأغنية لها منعت في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل المطربة التونسية لطيفة، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ59، إذ أنها من مواليد منطقة سيدي عمر في 14 فبراير عام 1962.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- اسمها الحقيقي لطيفة بنت عليه العرفاوي.

- تربّت في منزل لأم أُميّة لا تعرف القراءة والكتابة، ووالدها رجل عسكري خاض الحرب في المغرب العربي وفقد بسببها أطراف أصابعه الأربعة.

- بداية ظهورها كانت من خلال برنامج المسابقات "نادي المواهب" على التليفزيون التونسي عام 1978.

- انتقلت بعدها إلى القاهرة لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي ساندها كثيرا في بداياتها الفنية، وذلك بعد أن اقتنع بموهبتها الفنية وصوتها الطربي الأصيل.

- أصدرت لطيفة أول ألبوماتها عام 1985 بعنوان "عندك شك في إيه"، وجاءت الأغنية الرئيسة من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان سيد مكاوي، وإنتاج "موريوفون" و"لارين".

- توالت بعدها ألبوماتها التي ضمت مختلف الألوان الغنائية من طربي، ديسكو، تكنو، جاز وغيرها، وقدّمتها بعدة لهجات مختلفة منها المصري، التونسي، الخليجي، الليبي، الجزائري واللبناني، كما غنّت بالفرنسية والإنجليزية، ومن أهم ألبوماتها: "مين يقول، يا حياتي أنا، أكثر من روحي بحبك، بالعقل كده، الدنيا بتضحك ليا، أنا ما تنسيش، ما وحشتكش، تلومني الدنيا، واضح، في الكام يوم اللي فاتوا، أتحدى، وأحلى حاجة فيا" وغيرها.

- قدّمت لطيفة مجموعة من الأغاني التي تعاملت فيها مع كبار الملحنين والشعراء مثل سيد مكاوي، بليغ حمدي، عمار الشريعي، وعبدالوهاب محمد.

- عام 1995 حينما قدّمت أغنية "حبك هادي"، تم منعها من العرض في التليفزيون المصري وبعض القنوات العربية بسبب جرأة كلماتها، وقال عن ذلك في حوار لها مع "الشرق الأوسط" يوليو الماضي: "أنا منذ بدايتي الفنية اعتدت على الجرأة الفنية، وأقدمها في كافة أعمالي، أنا أحب دائما الموضوعات الجريئة والتي تمس حياتنا وتعبر عنها، وتلك الأغنيات هي التي تنجح وتنتشر، فمثلا خلال زيارة سابقة لباريس منذ أعوام عدة، وجدت فتاة ترتدي سلسلة مكتوبا عليها كلمات أغنية (حبك هادي) بالذهب".

- في عام 2001 اختارها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين لتقوم ببطولة فيلمه الغنائي "سكوت حنصور".

- عقب ذلك شاركت بالمسرحية الغنائية "حكم الرعيان" للراحل الكبير منصور الرحباني في عام 2004.

- في عام 2004، حصلت على جائزة "وورلد ميوزيك أوورد World Music Award" عن ألبوم "ما تروحش بعيد" الذي حقق نجاحا كبيرا.

- في عام 2005 قامت لطيفة بتأسيس "مؤسسة لطيفة الخيرية"، وقد تخصصت هذه المؤسسة في دعم أعمال الخير بالوطن العربي.

- وفي عام 2016 دخلت لطيفة لأول مرة عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "كلمة سر".

- قدّمت لطيفة أولى تجاربها في تقديم البرامج الغنائية من خلال برنامج "يلا نغني" على mbc في عام 2012.

- في 2019، عادت لتقديم البرامج الفنية، من خلال برنامجي "حكايات لطيفة" عبر شاشة DMC، و"يلا نغني" على MBC.

- آخر ألبومات لطيفة "أقوى واحدة" والذي طرحته في عام 2020، وضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور وياسر أنور وغيرهم.