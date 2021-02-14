أحدث ظهور لـ شريهان في عيد الحب.. ورسالة خاصة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت النجمة الكبيرة شريهان، على تقديم التهنئة لجمهورها بمناسبة حلول عيد الحب والذي يوافق اليوم الأحد 14 فبراير الجاري.

ونشرت شريهان، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد حب سعيد".

وتغيب شريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.

وينتظر عودة شريهان مجددا لجمهورها بعدما أعلنت شركة "العدل جروب" عن عودتها قبل سنوات من خلال عروض مسرحية، لكن حتى الآن لم تظهر تلك العروض للنور.