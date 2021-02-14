بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على حاتم العراقي يُهدي العشاق أغنية “حبك إلي وملكي” في يوم الحب مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان حاتم العراقي أغنية جديدة بعنوان “حبك إلي وملكي” وذلك في يوم عيد الحب الذي نحتفل به يوم 14 فبراير من كل عام.

وأغنية “حبك إلي وملكي” من كلمات عمار محمد، وألحان وتوزيع ومكس وماسترينغ باقر نجاح، وأصدرها حاتم العراقي بشكل فيديو كليب من إخراج حسن كشمولة.

وحقق كليب أغنية “حبك الي وملكي” مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على بدء عرضه على قناة حاتم العراقي الرسمية في موقع يوتيوب.

نفيد بالذكر أن حانم العراقي صوّر الفيديو كليب خلال يوم واحد في دبي، ضمن إجراءات الوقاية الإحترازية الصحية، مجسداً قصة حب وعشق بين شخصين.