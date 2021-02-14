روجينا تتغزل في أشرف زكي: لم ولن يتكرر.. والفنانات يعلقن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية روجينا رسالة رومانسية لزوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، عبرت فيها عن حبها له بعد مرور أكثر من 25 عاماً على زواجهما، ليدعمها أصدقاؤها من نجوم الفن والذين وصفوا علاقتهما بأنجح علاقة بالوسط الفني.

وقالت روجينا تعليقاً على فيديو جمعها بزوجها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام: “لو مرت سنين وسنين هتفضل نظرتي لك نفس النظرة ..كل شيء قابل للتغير إلا حبك في قلبي..أشرف ذكي أنت رجل لم ولن تتكرر”.

وتفاعل معها عدد كبير من النجوم، فقالت منى ذكي:”حبيبتي يا جوجو ربنا يخليكم لبعض”، كما علقت كل من الفنانة التونسية هند صبري ونادية الجندي وعبير صبري :”ربنا يخليكم لبعض “.

وتزوج أشرف زكي من روجينا في عام 1995، وسبق وكشفا تفاصيل زواجهما في لقاء تلفزيوني، فقالت روجينا: “أنا آمنت بواحد وصدقته وحبيته ومصدقتش هيجيبلي إيه وهيقعدني فين ومكنش عندي ده، ومفكرتش بده وتحملت المسؤولية من صغري”.