ماريا كاري تفاجئ معجبيها بهدية مميّزة ليوم الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت المغنية الأميركية ماريا كاري متابعيها على “انستغرام” الذين يتجاوز عددهم 9 ملايين شخص هديتها لهم بشكل مبكر قبيل الاحتفال بيوم الحب.

أصدرت كاري، البالغة من العمر 50 عامًا نسخة جديدة من أغنيتها الناجحة التي قدمتها في عام 2005 We Belong Together ونشرت مقطع فيديو على إنستغرام وهي بصحبة فرقتها وتُعيد تأدية الأغنية الشهيرة التي حققت لها نجاحًا كبيرًا منذ 15 عامًا وتميز صوت كاري بالكلاسيكية والتناغم.

وعلقت كاري على الفيديو: “يوم حب مبكر للجميع” وأعربت عن أملها في أن تلاقي الأغنية التي سجلتها هي وفرقتها في الليلة السابقة وتم إذاعتها خلال برنامج الدردشة Live with Kelly and Ryan إعجاب الجميع وذكرت أنه تم تسجيل 7 دقائق من الإصدار الجديد للأغنية القديمة كهدية منها لمعجبيها.

وأضافت كاري مع منشور آخر عبر منصة “تويتر” رابط عرض الأغنية على اليوتيوب لمتابعيها البالغ عددهم 7 ملايين شخص.

والجدير بذكره أن أغنية We Belong Together كانت من أكثر الأغاني نجاحًا لكاري وأطلقت عليها مجلة “بيلبورد” حينها أغنية العصر.

وتعتبر كاري واحدة من الفنانين الأكثر أعمالهم مبيعًا على مدار 20 عامًا، إذ باعت أكثر من 200 مليون تسجيل حول العالم وهي صاحبة أغنية all i want for christmas is you التي احتلت الصدارة العالمية في اكثر الأغاني تحميلاً وحصلت على المركز الأول في تصنيف بيلبورد الأمريكي.