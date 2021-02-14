نجل شقيق عبد الحليم حافظ يؤكد: المذكرات بصوت العندليب ستطرح قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ردّ محمد شبانة نجل شقيق الفنان والمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، على ما أُثير بشأن تكذيبه بعد التصريحات التي أطلقها حول جثمان العندليب الأسمر، وتأكيده أنه لم يتحلل رغم مضي 31 عاماً على دفنه، حيث اندهش البعض مستشهدين بعدم إجرائه تحليل DNA. وقال نجل شقيق عبد الحليم حافظ، في تصريح خاص لـ«زهرة الخليج» إنه وجد الجثمان كما هو من دون أن يتحلل، لافتاً إلى أنه لم يجرِ تحليل الفحص الجيني، لأن المقبرة لا يوجد بها سوى عمه (العندليب) وأقاربه بالمقبرة، موضحاً أنه رأى وجهه كما هو دون تغير.

وسخر محمد شبانة ممن يكذبون تصريحاته بالقول: «يعني لما يكون عمك قدامك هتقول ده شفيق جلال»، مبيناً أن سبب النقل يعود إلى وجود مياه جوفية كانت ستجتاح المقبرة، منوهاً بأنه كانت توجد صخور أرضية، حالت دون وصول المياه للجثمان بمسافة متر ونصف المتر. وعقب بأنه تم عزل المقبرة منعاً لحدوث أزمة في المستقبل بحسب التوصيات التي نصحه بها البعض، وأشار إلى أنه يعرف من هم الأقارب الموجودون في المقبرة وجميعهم من العائلة لا يوجد غرباء بينهم.

وبشأن المذكرات الصوتية التي تحدث عن طرحها، أضاف أنها ستطرح قريباً وتحديداً في ذكرى وفاته أواخر مارس المقبل أو ذكرى عيد ميلاده في يونيو على الأكثر، لافتاً إلى أنه يريد أن تخرج المذكرات بشكل مميز.

وتابع قائلاً إنه يعمل على تلك المذكرات بنفسه، لافتة إلى أن جميع المذكرات توجد لديه ويتحدث فيها (العندليب) بنفسه، منوهاً بأنه تحدث في مذكراته عن علاقته بالفنانة الكبيرة سعاد حسني، وسبب عدم زواجه منها، وأيضاً علاقته بالرؤساء والأصدقاء وعلاقته بالموسيقار محمد عبدالوهاب والسيدة أم كلثوم والملحن بليغ حمدي.