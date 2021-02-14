نيكول كيدمان وزوجها يتعرضان لهجوم داخل دار الأوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت العديد من التقارير الصحفية حادث هجوم تعرضت له الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان من قِبل أحد الأشخاص وذلك خلال تواجدها برفقة زوجها المغني الأسترالي كيث إربان في دار الأوبرا بمدينة سيدني.

ووفقاً لما أفادت به التقارير فإن الممثلة نيكول كيدمان، 53 عاماً كانت تحضر عرض The Merry Widow، وكان بجوارها زوجها كيث إربان، 53 عاماً، ووقفا يصفقان بسعادة كبيرة تقديراً منهما للعرض وتعبيراً منهم عن مدى استمتاعهما به ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد بعد ذلك.

نشرت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، أن رجلاً من الحاضرين كان جالساً خلف نيكول وكيث طلب منهما الجلوس حيث كان الثنائي يقفان أمامه يصرخان ويصفقان بحفاوة، ولكنهما واصلا ما كانا يفعلانه ولم يستجيبا لطلبه فقام الرجل بضرب نيكول بورقة العرض التي كانت في يده وبعدها اندلعت مشاجرة كبيرة بين النجمين والرجل.

اتهم كيث الرجل بمهاجمة زوجته نيكول وتدخل الأمن وقاموا باصطحاب الزوجين للخارج وبعد ذلك تم التعامل مع الرجل وتوجهت شرطة مدينة سيدني لدار الأوبرا وأصدرت بياناً أكدت فيه الحادث.

وقالت الشرطة في بيانها إنه تم إخبارهم بوجود اثنين من الحاضرين يبلغان من العمر 53 عاماً و 67 عاماً كانا موجودين ضمن المشاجرة التي حدثت إثر تعرض نيكول للهجوم وبالفعل تم التحقيق معهما ولكن إلى الآن لم يتم إصدار أي إجراء آخر.

وفي وقت سابق صدمت نيكول كيدمان معجبيها بنشر فيديو لها وهي تتناول الحشرات، وعلى الرغم من الانتقادات والتعليقات التي تلقتها النجمة جراء إقدامها على هذا الفعل الذي يراه البعض مقززاً، قالت إنها تتناولها مثل الملايين من الأشخاص حول العالم الذين لديهم هذه العادة.

وبعد تفشي جائحة “كورونا” شاركت نيكول جمهورها بكيفية استغلال وقتها خلال فترات الحجر الصحي التي قضتها داخل منزلها بالولايات المتحدة الأميركية حيث قالت إنها تعمل على تعلم اللغة الإيطالية وأكدت أن هذا الأمر أنقذها من الملل خلال فترات مكوثها في المنزل، وتابعت أنها تحب اللغة الإيطالية بشكل كبير وكان تعلمها أحد الأمور الأساسية التي كانت تسعى لها في حياتها.